The Suicide of Rachel Foster est disponible sur Steam

Le thriller narratif The Suicide of Rachel Foster, développé par ONE-O-ONE Games et édité par Daedelic Entertainment, vient tout juste de débarquer sur Steam. N’hésitez pas à jeter un oeil à notre test effectué il y a quelques jours !

Qu’est-il arrivé à Rachel Foster ?

Amateur d’enquêtes et d’énigmes, ce huis clos vous plonge dans un hôtel désert et isolé, et va vous pousser à chercher des indices afin de savoir ce qui est arrivé à Rachel Foster, qui a visiblement mis fin à ses jours quelques jours auparavant.

Daniel Azara, développeur de The Suicide of Rachel Foster, s’est d’ailleurs exprimé sur le dernier né du studio :

Notre objectif avec The Suicide of Rachel Foster est d’inciter les joueurs à réfléchir sur des sujets peu traités comme le deuil, l’amour et le désespoir

Une expérience qui se veut immersive et qui est pourvue d’une histoire à différents niveaux de lecture. Disponible à un prix de 12,99€ sur la plateforme GOG, vous pouvez désormais l’ajouter à votre bibliothèque ! Un petit prix pour un jeu qui vaut le détour.

Pour rappel, The Suicide of Rachel Foster est disponible sur PC.