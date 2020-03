The Suicide of Rachel Foster, un huit-clos dans un hôtel

Notre chronique centrée sur les jeux indépendants s’arrête cette fois-ci sur The Suicide of Rachel Foster. Effectivement, la vidéo est déjà disponible depuis quelque temps sur notre chaîne YouTube puisque pour rappel, la chronique est disponible chaque mercredi à 18 heures directement sur la plateforme.

On vous parle donc de ce huit-clos, qui vous proposera une aventure confinée dans un hôtel. Très porté par la narration, The Suicide of Rachel Foster a du mal à convaincre sur l’ensemble de son histoire mais il reste cependant bien construit et pourrait plaire aux amateurs du genre. Le jeu est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.