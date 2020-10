The Signifier : le thriller psychologique est disponible sur PC

Accompagné d’un tout nouveau trailer pour l’occasion, The Signifier est désormais disponible pour tous les joueurs PC et Mac. Mettant la psychologie humaine au centre du jeu, le Black Mirror vidéoludique débarquera en 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One.

Plongée dans les tréfonds de l’esprit humain

Alors que la vice-présidente d’un poids lourd du domaine technologique est retrouvée morte chez elle, vous allez devoir enquêter sur les circonstances de celle-ci en utilisant un outil qui vous permettra d’explorer l’esprit de long en large et de découvrir les entrailles de la psyché. Avec une durée de vie estimée entre 6 et 8 heures, The Signifier vous promet une expérience vidéoludique unique.

Disponible sur PC au prix de 19,99€, notamment via la plateforme Steam, explorez les dimensions du réel, des souvenirs et des rêves et percer les secrets de ce meurtre sordide en découvrant de nombreux concepts psychologiques.