The Signifier: Director’s Cut s’annonce avec un premier trailer

Sorti le 15 octobre dernier sur PC, le jeu d’horreur psychologique The Signifier revient très bientôt dans une nouvelle version. Un premier trailer a d’ailleurs été révélé.

The Signifier débarque bientôt dans sa version Director’s Cut

Cette première vidéo nous montre ainsi que The Signifier sortira dans sa version Director’s Cut. Au menu de cette nouvelle mouture, The Signifier: Director’s Cut proposera des graphismes et animations améliorées, des fins additionnelles, mais également de nouveaux dialogues et mémoires.

Information intéressante à noter qui plus est, The Signifier: Director’s Cut pourra être obtenu via une mise à jour gratuite sur PC si vous possédez le jeu original sur Steam. Soit une chose pas forcément surprenante, dans la mesure où cette pratique se fait très régulièrement sur la plateforme de Valve lorsqu’une nouvelle version d’un jeu sort.

Pour rappel The Signifier: Director’s Cut, avec son petit côté Black Mirror, vous fera prendre le contrôle de Frederick Russell. Via son scanner expérimental qu’est le Dreamwalker, notre héros devra plonger dans le subconscient d’individus afin de résoudre le meurtre de la vice-présidente de la plus grande compagnie technologique du monde. Pour en savoir plus sur la production du studio indépendant chilien Playmestudio, vous pouvez toujours jeter un œil à notre avis vidéo sur la version PC du soft.

Sachez enfin que The Signifier : Director’s Cut n’a pas encore de date de sortie actuellement, mais est prévu sur PC et consoles pour bientôt. Il ne reste plus qu’à savoir si les versions PS5 ou Xbox Series seront de la partie.