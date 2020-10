The Signifier : Le Black Mirror vidéoludique, notre avis vidéo

Disponible depuis le 15 octobre sur PC, The Signifier prévoit également de débarquer l’année prochaine sur Xbox One et PlayStation 4. Cette aventure à la première personne vous plongera dans une expérience psychologique à l’ambiance d’un film noir. Avec de nombreuses énigmes à la clef, vous allez plonger aux frontières du réel en incarnant Frederick Russell, chercheur à l’origine d’un scanner expérimental qui semble autant controversé que demandé.

Edité par Raw Fury et développé par Playmestudio, il s’agit là du premier titre du studio tout droit venu du Chili. L’occasion parfaite pour mettre ce thriller psychologie en lumière en proposant notre avis vidéo via cette nouvelle Indie Story après Hades la semaine passée.