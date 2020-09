The Signifier sortira le 15 octobre sur PC et début 2021 sur PS4 et Xbox One

Annoncé en mars dernier, The Signifier, le jeu d’aventure « tech-noir » surréaliste développé par Playmestudio et édité par Raw Fury (Night Call, Mosaic), a diffusé hier une vidéo de gameplay commentée. En plus de présenter son univers, le titre a profité de l’occasion pour officialiser son lancement sur PC le 15 octobre, via Steam et GOG, et sur PlayStation 4 et Xbox One en début d’année prochaine.

Une enquête en trois dimensions

Se jouant en vue à la première personne, le jeu vous demandera d’enquêter sur le meurtre de la vice-présidente de la plus grande entreprise technologique du monde. Équipé du Dreamwalker, un scanner cérébral controversé qui permet d’explorer l’esprit, vous devrez résoudre différentes énigmes en vous baladant dans trois dimensions coexistantes : la réalité, les souvenirs et les rêves.

Notez que, même si le titre souhaite proposer « une immersion pleine de tension soigneusement distillée », aucun jumpscare n’a été inclus dedans.