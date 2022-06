The Quarry : Où précommander le jeu d’horreur au meilleur prix ?

Dans quelques jours sortira un certain The Quarry. Nouvelle production du studio Supermassive Games, il s’agit d’un jeu d’horreur narratif, considéré comme le successeur spirituel à Until Dawn. Cependant, contrairement à ce dernier, il est édité par 2K Games et sortira sur à peu près toutes les plateformes. Si vous comptez le prendre ou tenter de le précommander au meilleur prix, voici ce qu’il faut savoir.

Où acheter The Quarry au meilleur prix ?

Le titre nous proposera de suivre l’histoire de plusieurs animateurs d’un camp d’été, qui vont devoir faire face à des phénomènes inexpliqués et à des individus dangereux. Chaque décision est importante ici, puisque tous les personnages peuvent survivre ou mourir, avec 186 fins différentes au programme.

Notez bien que si le jeu solo sera bien complet au lancement, il faudra attendre le 8 juillet pour pouvoir profiter des fonctionnalités en ligne. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.

The Quarry sortira dans quelques jours, le 10 juin prochain, et il est possible dès maintenant de réserver son exemplaire. Prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, le jeu a droit à une version physique sur toutes les consoles. Pas de collector, mais un prix avoisinant les 60 € selon le revendeur. Vous retrouverez ci-dessus les différentes offres des revendeurs avec le prix le plus bas affiché.