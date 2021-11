The Pioneers: Surviving Desolation dévoile du gameplay et nous demande de survivre dans l’espace

Afin de s’assurer un développement dans les meilleures conditions pour fournir la plus belle expérience possible pour The Pioneers: Surviving Desolation, le studio Supercube est passé par une campagne de financement participatif via KissKissBankBank, qui s’est soldée par une franche réussite. Plus fort que jamais, le studio a participé à notre dernier AG French Direct afin de présenter à nouveau son gameplay.

L’exploration au coeur de l’expérience

Le titre nous plonge alors au sein d’une mission spatiale qui a mal tourné, sur un astre volcanique, et nous place à la tête d’un groupe de trois personnages, parmi les 15 protagonistes disponibles. Le but sera alors de récolter des ressources et de combiner les talents des différents personnages, tout en prenant garde aux dangers, notamment environnementaux, qui sont autour de vous.

Notez que la campagne de financement est toujours ouverte, et ce pour quelques jours encore. L’occasion d’essayer une démo du titre, et de soutenir le financement afin d’atteindre les autres paliers prévus par le studio.

The Pioneers: Surviving Desolation sera disponible en décembre 2022 sur PC. Vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhaits Steam.