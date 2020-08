Un State of Play aura lieu ce jeudi 6 août, pas de grosses annonces PS5 à prévoir

Comme indiqué dans certaines rumeurs, un nouveau State of Play aura lieu cette semaine. Mais ceux qui attendent impatiemment des nouvelles sur la PlayStation 5 et son prix ne seront pas plus avancés.

La PS5 prend encore son temps

Nouveau #StateofPlay le jeudi 6 août à 22h avec au programme :

• Focus sur des jeux PS4 & PS VR à venir

• Quelques nouvelles sur des jeux éditeurs tiers & indépendants annoncés en juin dans l'émission PS5

• Pas de grosses annonces #PS5 ! Plus d'infos : https://t.co/LFoV0Rd8wO pic.twitter.com/a3PF0076mJ — PlayStation France (@PlayStationFR) August 3, 2020

En effet, cette émission se concentrera essentiellement sur les jeux PS4 et PS VR à venir dans les prochains mois. Aucune vraie grosse annonce liée à la PS5 n’est prévue pour le show, mais certains jeux, notamment indépendants, déjà annoncés sur la prochaine machine devraient être présents.

Il faut donc s’attendre à de nombreuses présentations d’éditeurs tiers, avec des nouveaux trailers, des extraits de gameplay et des annonces. Le blog japonais de PlayStation indique que Crash Bandicoot 4: It’s About Time devrait être l’un des jeux mis en avant durant cet événement. Le State of Play devrait durer environ 40 minutes, ce qui est bien plus long que les anciennes éditions de cette émission made in Sony.

Rendez-vous donc ce jeudi 6 août à 22 heures pour découvrir ce que Sony nous réserve.