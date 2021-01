The Medium, que vaut le nouveau jeu d’horreur de Bloober Team ? (Vidéo)

Après un début de mois très calme, les sorties commencent à s’enchaîner. Après Hitman III la semaine passée, c’est désormais au tour de The Medium d’être sous le feu des projecteurs. Nouveau projet du studio polonais Bloober Team, le titre se présente comme une exclusivité Microsoft et un argument de choix pour la Xbox Series X.

Disponible également sur PC ce 28 janvier, The Medium nous propose une aventure horrifique dans la peau de Marianne, la protagoniste. Misant beaucoup sur son ambiance au détriment de sa composante horrifique, on se retrouve avec une expérience plaisante et prenante sans pour autant être marquante. On vous en parle dans cette vidéo.