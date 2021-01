Hitman 3, le meilleur jeu d’infiltration pour débuter 2021 ? Notre avis vidéo

La nouvelle année a débuté et les sorties jeux vidéo commencent doucement à revenir. Parmi les premiers gros titres à débouler en 2021, on y retrouve Hitman III, troisième et dernier épisode de la trilogie reboot signée IO Interactive. Disponible depuis ce 20 janvier, le titre signe le retour de l’Agent 47 et celui-ci revient en grande forme.

On vous présente ce nouvel opus à travers une vidéo qui vous partage notre avis, idéal pour en savoir plus en amont de notre test. Rappelons d’ailleurs que le titre est disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S, Stadia et Switch (via Cloud).