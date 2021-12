The Matrix Awakens : L’expérience Unreal Engine 5 peut être téléchargée, voici le teaser

Il y a quelques jours, nous vous avions fait part d’une expérience Unreal Engine 5 en approche pour Matrix. Celle-ci avait fuité de la base de données PS5, et on s’attendait à une annonce imminente. Il n’aura pas fallu longtemps pour que de nouvelles informations surgissent, et on en sait (un peu) plus sur celle-ci.

Une révélation aux Game Awards

C’est donc officiel, une application « The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience » (La Matrice s’éveille : Une expérience Unreal Engine 5 dans notre langue) vient d’être listée, à la fois sur le Store Microsoft et le PlayStation Store. Accessible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, celle-ci va nous « préparer à avoir un aperçu du futur de la narration interactive et du divertissement avec l’Unreal Engine 5 ». En soi, une démo technique qui nous montrera les prouesses du moteur graphique.

Comme on pouvait s’y attendre, il s’agira d’une expérience, une sorte de démo technique en temps réel, qui sera gratuite et qui tournera autour de l’univers Matrix. Plusieurs acteurs majeurs ont travaillé sur le projet, avec bien sûr Epic Games, propriétaire de l’Unreal Engine 5, mais également Lana Wachowski (réalisatrice du prochain film de la saga) et les équipes du film. Des performances de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss y sont attendues.

On n’en sait pas beaucoup plus mais sachez qu’il est possible de télécharger l’application dès maintenant via le store correspondant à votre console. Pour l’instant, vous ne pourrez rien faire une fois celle-ci téléchargée, mais l’expérience sera révélée lors de la cérémonie des Game Awards, qui se tiendra dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 décembre.