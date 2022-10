Accueil » Actualités » The Lord of the Rings: Return to Moria : Le jeu de survie se dévoile un peu plus à travers quelques images et infos lors d’un livestream

Officialisé en juin dernier lors de l’Epic Games Summer Showcase, The Lord of the Rings: Return to Moria a décidé de ne pas attendre la tenue d’un événement majeur comme les Game Awards pour donner de ses nouvelles. Plus tôt cette semaine, le jeu de survie prenant place lors du Quatrième Âge du célèbre univers de La Terre du Milieu de Tolkien, l’Âge des Hommes, a profité d’un livestream diffusé sur la chaîne YouTube intitulée « Nerd of the Rings » pour partager quelques images inédites et informations sur sa conception.

Un monde de Moria plus immersif que jamais ?

🚨SNEAK PEEK for #ReturntoMoria 🚨 First up, four screenshots from The Lord of the Rings: Return to Moria game revealed during today's stream with @ReturnToMoria @FreeRangeGames @tolkienprof ! Full Sneak Peek Stream: https://t.co/U3ysgHi2jZ 1/4 pic.twitter.com/KIDHMfoF1Q — The Nerd of the Rings (@nerdoftherings1) October 25, 2022

Tout au long de l’émission, Jon-Paul Dumont et Farrha Khan, le directeur et une narrative designer de Free Range Games, ont souligné l’importance du travail de l’équipe de développement pour retranscrire au mieux le monde de La Terre du Milieu dans le jeu, et notamment l’histoire et les traditions liées à la civilisation naine que le public devrait pouvoir (re)découvrir en explorant les anciennes salles de la Moria qui regorgeront d’orcs, de gobelins et de Balrogs à affronter ou fuir.

Côté gameplay, le jeu de survie solo et coopératif devrait également proposer une expérience plus poussée et immersive que jamais pour le genre. En plus de devoir gérer nos ressources, notre équipement ainsi que nos jauges de faim et de fatigue, les deux membres du studio californien ont indiqué qu’il faudra faire attention aux dangers de l’obscurité de la Moria mis en évidence dans le premier film de la trilogie, La Communauté de l’Anneau. Autrement dit, les ombres attireront le danger et auront aussi un impact sur l’énergie et le bien-être psychologique de votre personnage.

En attendant d’en apprendre davantage sur cette production, rappelons que The Lord of the Rings: Return to Moria sortira en 2023 sur PC via l’Epic Games Store.