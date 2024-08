The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nous fait explorer le monde du Néant dans sa nouvelle vidéo

La princesse avait encore une carte dans sa manche

Le monde du Néant n’est autre qu’un grand vide rempli par des bouts d’Hyrule suspendus et fragmentés. Les donjons ont également fait le voyage, tout comme les boss qui viendront bloquer Zelda. Et pour le reste, attention aux spoilers, puisque la vidéo révèle une nouvelle capacité dont vous souhaitez peut-être conserver la surprise (et vraiment, ne regardez pas la toute fin de la vidéo).

Link ne sera pas là pour pourfendre les ennemis avec son arme, mais son esprit ne sera pas vraiment loin. Avec une forme spéciale, Zelda pourra donc bien se défendre. Seul hic, cette transformation ne sera pas illimitée et demandera d’être utilisée avec un peu de parcimonie. La vidéo nous présente aussi Igor, un mécanicien qui nous viendra en aide en nous donnant quelques outils en plus.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, prévu pour le 26 septembre.