The Last Spell présente son concept dans un journal de développeur et date sa démo

Après le très réussi Dead in Vinland, le studio CCCP avait annoncé l’an passé leur nouveau titre, The Last Spell, qui confronte les joueurs à des hordes de démons pour défendre le dernier bastion de l’humanité. Les développeurs ont profité de l’AG French Direct pour nous en dire un peu plus sur ce nouveau jeu.

Présentation du gameplay et de l’univers

Dans cette vidéo, on en apprend un peu plus sur l’univers sombre du titre mais aussi sur les difficultés du développement, notamment sur la direction artistique de The Last Spell qui a demandé beaucoup de travail.

On peut également admirer quelques extraits de gameplay en plus, pour ce titre qui proposera des combats au tour par tour exigeants, tout en restant accessibles, avec un rythme rapide et des dizaines de monstres à abattre d’un seul coup.

The Last Spell n’a pas encore de date de sortie précise et sera disponible sur PC et Nintendo Switch. De plus, on apprend qu’une démo sera disponible sur PC dès le 28 août.