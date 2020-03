The Last of Us Part II : un court extrait nous dévoile l’agilité d’Ellie

Le studio Naughty Dog vient de poster un court extrait pour The Last of Us Part II sur son compte twitter qui nous dévoile quelques capacités acrobatiques concernant cette chère Ellie qui a bien grandi.

Une plus grande verticalité

In The Last of Us Part II, Ellie is more agile in combat and when exploring the world, allowing us to introduce new verticality and discoverable areas to environments as you climb and jump over obstacles. pic.twitter.com/n9bwpXLB9q — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 17, 2020

Le studio nous dit ceci : « Dans The Last of Us Part II, Ellie est plus agile en combat et lorsqu’elle explore le monde, ce qui nous permet de vous introduire une nouvelle verticalité qui permettra de découvrir de nouveaux environnements lorsque vous grimpez et sautez pour passer des obstacles ».

En effet, nous pouvons voir au loin un énorme trou en hauteur qu’il faudra sans doute franchir pour progresser. D’autre part, on remarque également que le titre a encore besoin d’un peu de peaufinage à la vue de l’apparition des traces de neiges sur cet extrait lorsque notre héroïne saute sur le wagon. On espère bien évidemment que cela ne se fera pas dans la douleur car pour rappel, une enquête de Kotaku a récemment montré que le rythme intense de travail était en vigueur malgré le report.

The Last of Us Part II sortira sur PlayStation 4 le 29 mai prochain.