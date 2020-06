The Last of Us Part II : le patch 1.01 déjà détaillé, voici ce qu’il apportera

Alors qu’il n’est même pas encore sorti et qu’il continue à se dévoiler dans des spots publicitaires, The Last of Us Part II pense déjà à ses futures mises à jour, notamment avec le patch 1.01 qui arrivera à la sortie le 19 juin.

Le mode Photo disponible à la sortie

Pesant près de 4 Go, ce patch day one embarquera bien entendu de nombreux correctifs mais aussi l’ajout de plusieurs features, à commencer par le fameux mode Photo.

Une galerie de concept arts sera également rajoutée, ainsi qu’une mode permettant d’analyser les différents modèles 3D du jeu. Pour finir, diverses options d’accessibilités seront intégrées dans ce patch.

The Last of Us Part II sera disponible dès le 19 juin sur PlayStation 4. Vous pourrez retrouver notre test complet du jeu dès le 12 juin prochain à 9h01.