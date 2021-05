The Last of Us Part II : Un document interne de Microsoft fait les louanges du jeu

The Last of Us Part II est le titre le plus primé de l’année dernière, même s’il fait parfois encore débat au sein de la communauté. Une chose est sûre, le jeu de Naughty Dog a été salué par toute l’industrie, et il semblerait que Microsoft pense aussi beaucoup de bien du jeu, comme le révèle un nouveau document qui a été dévoilé pour être utilisé lors du procès entre Epic Games et Apple, comme l’indique VGC.

Un excellent jeu, mais pas sans défaut selon ce document

Microsofts internal review of the last of Us part 2. I LOVE that they are doing this, the last of Us part 2, god of war, horizon ZD etc are some of the pinnacle games of last gen and i would love for Xbox to take some shots at matching them in addition to everything else. pic.twitter.com/bBuduEjQpw — Game+ (@GamePositiveYT) May 2, 2021

Si ce document fait surface, c’est parce que ce procès mêle tous les grands acteurs de l’industrie, dont Microsoft, qui montre ici une partie de son analyse sur les productions de ses concurrents. Il s’agit là d’une forme de test du jeu, comme vous pouvez le retrouver chez nous sur le site ou dans n’importe quel magazine, si ce n’est qu’il a été écrit par des employés de Microsoft, qui analysent le titre de Naughty Dog.

Le constat est sans appel, The Last of Us Part II est largement salué et est décrit comme étant « un nouveau standard pour ce vers quoi nous espérons arriver avec la nouvelle génération de consoles ».

Le document met surtout en valeur la réussite visuelle du titre, ainsi que sa narration, même lorsque le jeu propose des séquences qualifiées de « walking-simulator ».

Cependant, le seul point qui semble avoir déplu ici concerne les affrontements, avec des gunfights décrits comme étant meilleurs que le premier opus, mais pas assez bons :

« Naughty Dog ne semble toujours pas être en mesure de proposer des gunfights décents dans leurs jeux, et celui-ci n’est pas une exception. Heureusement pour eux cela s’intègre bien avec le thème global du jeu et cela pousse le joueur à utiliser l’infiltration. »

Ce document ne veut pas dire pour autant que Microsoft, en tant qu’entité, adore The Last of Us Part II, ni même que le titre va s’inspirer du jeu de Naughty Dog, mais il est toujours intéressant de voir ce genre de document offrir une analyse de la concurrence.