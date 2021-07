The Last of Us Part II : Le co-réalisateur de Final Fantasy VII Remake salue la mise en avant de la diversité dans le jeu

The Last of Us Part II a été la source de nombreux débats au sein de la communauté, mais le jeu de Naughty Dog a été globalement salué pour son inclusion et la mise en avant de relations LGBTQ+ dans le jeu. Durant une interview accordée à TheGamer, le co-réalisateur de Final Fantasy VII Remake, Motomu Toriyama, a tenu à faire les louanges du jeu à ce sujet.

Une inclusion nécessaire pour le créateur

Le réalisateur japonais a tout d’abord déclaré que le jeu de Naughty Dog établissait un nouveau standard pour l’industrie, avant de saluer l’inclusion dont fait preuve The Last of Us Part II, en déclarant :

« The Last of Us Part II a vraiment bien géré sa manière de montrer la diversité […] Je pense que l’expression de la diversité avec l’inclusion LGBTQ+ est un sujet important pour tout le monde qui est impliqué dans la création de contenu, pas juste les gens qui font des jeux vidéo. »

Il indique alors que c’est dans cette optique que certaines scènes de Final Fantasy VII Remake ont été repensée, et on imagine qu’il fait alors référence à la fameuse scène du Honey Bee Inn :

« Dans Final Fantasy VII Remake, nous avons reconstruit le jeu original en utilisant les dernières technologies, mais nous sentions que nous ne devions pas nous stopper à l’aspect technique, et que nous devions mettre à jour le contenu de l’histoire qui était montré pour qu’il soit en phase avec les sensibilités de notre époque. »

Reste maintenant à voir si ces sujets seront une nouvelle fois explorés dans Final Fantasy VII Remake Part II, avec, pourquoi pas, une certaine scène au Gold Saucer.