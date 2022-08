Accueil » Actualités » The Last of Us Part I, où le trouver au meilleur prix ?

La première grosse sortie de ce mois de septembre, c’est bien The Last of Us Part I, qui nous fait redécouvrir le chef-d’œuvre de la PlayStation 3 sous un nouveau jour grâce à un remake qui profite de la puissance de la PlayStation 5. Beaucoup de monde se demande si cela vaut la peine de dépenser ou non 80 euros dans le jeu, alors toute promotion est bonne à prendre pour ce genre de titre. Voici donc où trouver The Last of Us Part I au meilleur prix.

Où trouver The Last of Us Part I au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où The Last of Us Part I est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On notera donc que certains sites marchands proposent ce remake à des prix un peu plus raisonnables lors de la période de lancement du jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dernier, n’hésitez pas à consulter notre test complet de The Last of Us Part I.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC.