Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : On connaît maintenant le poids du remake sur PS5

Depuis son annonce, The Last of Us Part I ne cesse de diviser la communauté, entre une partie qui pense qu’un remake arrive bien trop tôt, et d’autres qui se réjouissent d’avoir la meilleure version possible du jeu. On a déjà pu voir que ce remake change pas mal de choses visuellement, même s’il faut souvent s’attarder sur des détails pour bien s’en rendre compte. Et visiblement, cette remise à neuf rendrait le titre plutôt lourd pour votre console.

Combien pèse The Last of Us Part I sur PS5 ?

On sait maintenant de combien de Go vous aurez besoin sur votre PS5 pour jouer à The Last of Us Part I. Le remake va donc peser 79 Go sur votre machine, ce qui est évidemment bien loin des 48 Go qui étaient nécessaires pour The Last of Us Remaster sur le même support.

Un poids qui est certainement justifié par toutes les technologies embarquées dans ce remake, avec tous les nouveaux modèles de personnages, tous les ajouts dans le décor et tout le confort moderne. Vous devrez donc faire un peu place si vous souhaitez installer le jeu sur votre console.

The Last of Us Part I sortira le 2 septembre prochain sur PlayStation 5, et à une date ultérieure sur PC.