The Last of Us : Neil Druckmann donne plus de détails sur la série TV

La série The Last of Us est particulièrement attendue dans le petit monde des adaptations de jeu vidéo, notamment depuis que l’on a appris que Pedro Pascal incarnera Joël, tandis qu’Ellie sera incarnée par Bella Ramsey. Neil Druckmann, qui sera ici producteur exécutif sur la série, dévoile plus de détails sur cette dernière à l’occasion d’une entretien avec IGN.

De grandes différences à prévoir ?

On y apprend notamment que cette première saison du show télévisé adaptera donc le tout premier jeu. Druckmann explique qu’il a longtemps discuté avec Craig Mazin, showrunner de la série, à propos de cela, et qu’il était important que la série conserve tout de même une part de liberté, avec des événements qui promettent de diverger complètement de ce que l’on connait en jeu.

Cela étant dit, on retrouvera tout de même certains dialogues iconiques du jeu, tandis que d’autres seront adaptés pour mieux coller à ce nouveau support. Contrairement au jeu, il explique que la série n’a pas besoin de ponctuer l’intrigue avec autant de phases d’action :

« Par exemple, dans le jeu, il y a tellement d’action qu’il faut apprendre les mécaniques du jeu aux joueurs. Il faut plus de violence et de spectacle jusqu’à un certain point, que ce dont vous avez besoin à la télé, parce que vous n’avez pas besoin d’apprendre aux gens à utiliser une arme. C’est quelque chose de très différent, HBO a bien fait de nous éloigner de l’action hardcore pour nous concentrer plus sur le drame avec les personnages. Certains de mes épisodes favoris pour le moment diffèrent grandement de l’histoire, et je suis impatient que les gens puissent les voir. »

Une sorte d’équilibre entre nouveauté et hommage donc, mais pour Druckmann, l’important était de conserver la philosophie du jeu. On ne sait malheureusement pour quand la série est prévue pour le moment.