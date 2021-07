The Last of Us : La série accueille trois nouveaux acteurs, dont le doubleur de Tommy dans le jeu

On pensait que le casting de la série The Last of Us pour HBO était désormais bouclé, étant donné que le tournage a commencé, mais il faut croire que non. Deadline nous apprend le nom de trois nouveaux acteurs pour la série télévisée, et l’un d’entre eux n’est pas inconnu pour celles et ceux qui ont joué au titre.

Une tête connue qui ne reprend pas son rôle

L’acteur Jeffrey Pierce, qui doublait Tommy dans le jeu, sera donc bien présent dans la série, mais pas en tant que frère de Joel. Ce dernier est en effet joué par Gabriel Luna, et Jeffrey Pierce aura donc un autre rôle, bien plus mineur, puisqu’il interprétera un rebelle dans une zone de quarantaine. De quoi s’attendre à voir Troy Baker (qui doublait Joel) dans un petit rôle également ?

Ce qui est sûr en revanche, c’est que Murray Bartlett et Con O’Neill interpréteront Frank et Bill dans la version télévisée. Si Bill avait un peu de temps à l’écran dans le jeu, ce n’était pas vraiment le cas de Frank, donc on peut s’attendre à ce que l’histoire du duo soit un peu plus fournie dans la série.