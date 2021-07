Le tournage de la série The Last of Us vient de démarrer

La série The Last of Us produite par HBO avait déjà fait parler d’elle cette semaine avec l’ajout d’un dernier rôle « important » pour son casting, avec la présence Nico Parker pour jouer la fille de Joel. Maintenant que le casting est bouclé, la série a démarré son tournage, comme on peut le voir sur une première photo.

On commence avec une virée familiale dont on connait la suite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabriel Luna (@iamgabrielluna)

On peut voir ça grâce au compte Instagram de Gabriel Luna, l’acteur qui incarnera Tommy à l’écran. On le voit aux côtés de Nico Parker justement, mais aussi de Pedro Pascal, qui prêtera ses traits à Joel.

Toute la famille Miller est donc réunie dans le tournage de cette première scène, qui rappellera forcément des (mauvais) souvenirs à celles et ceux qui ont joué au premier The Last of Us.

Le tournage devrait s’étaler sur plusieurs mois, avec une sortie pour la série qui n’arrivera pas avant 2022, au plus tôt.