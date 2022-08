Accueil » Actualités » The Last of Us : La série dévoile les acteurs pour Henry et Sam

Avec la sortie de The Last of Us Part I, on peut parier que la série The Last of Us prévue sur HBO devrait faire parler d’elle à la rentrée, potentiellement avec des premières images officielles, histoire de surfer sur la sortie du remake. D’ici là, le casting continue de se préciser. On avait déjà vu Pedro Pascal et Bella Ramsey sur des images de tournage en compagnie de l’acteur qui joue Henry, mais tout était trop flou pour que l’on sache vraiment de qui il s’agissait. IGN révèle aujourd’hui le nom des deux acteurs jouant Henry et Sam, mais pas que.

Le casting continue de s’agrandir

On apprend que Henry sera joué par Lamar Johnson, que l’on a pu voir dans la série Your Honor ou encore dans le film Kings. Il est rejoint par le jeune Keivonn Woodard, qui jouera le rôle de Sam. Les deux frères croiseront la route d’Ellie et Joel durant la série, et celles et ceux qui connaissent l’histoire du premier jeu savent que ces deux personnages devraient nous réserver des scènes mémorables.

Cependant, leur histoire aura quelques modifications dans la série HBO. IGN indique qu’Ellie et Joel vont les rencontrer à Kansas City au lieu de Pittsburgh.

On découvre également que Graham Greene et Elaine Miles ont été recrutés pour jouer les rôles de Marlon et Florence. Si ces noms ne vous disent rien, c’est bien normal, puisqu’il s’agit de personnages inédits pour la série. Il s’agira d’un couple marié qui tente de survivre tant bien que mal dans ce monde ravagé.

La série The Last of Us devrait débuter sa diffusion dès le début de l’année 2023 sur HBO.