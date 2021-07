The Last of Us : Le coût très important des épisodes de la série évoqué par HBO

La série télévisée The Last of Us et sans aucun doute l’une des adaptations les plus attendues du moment. Elle ne cesse de faire parler d’elle avec ses ajouts de casting, tandis que la production est en cours, avec un tournage qui a déjà débuté. Et visiblement, ce dernier coûte cher, très cher, et va s’étaler sur de très nombreux mois.

Une série HBO à gros budget

C’est le président d’une union d’artiste canadienne (IATSE 212), Damian Petti, qui nous en apprend un peu plus sur la production de la série. Lors d’une interview avec CTV News, relayée par TheGamer, il révèles quelques informations sur le tournage :

« The Last of Us, qui comment sa photographie cette semaine, est en effet un monstre. Elle a cinq directeurs artistiques et emploie une armée de centaines de techniciens. Elle a eu six mois de préparation et de repérage et va tourner pendant 12 mois en Alberta. »

Rien de surprenant lorsque l’on connait les moyens de la chaîne HBO, qui est à l’origine de séries à très gros budgets comme Game of Thrones. Petti ne dit pas exactement combien la série coût pour le moment, mais il nous donne un indice avec le budget des épisodes qui dépasserait « les 8 chiffres par épisode ».

Bien entendu, cela n’est pas très précis et on pourrait parler d’épisode à 10 millions de dollars comme à 30 millions, mais la tournure de l phrase laisse plutôt penser à la somme la plus basse ici, ce qui reste très conséquent. Pour rappel, la saison 8 de Game of Thrones mettait en place des épisodes à 15 millions de budget, tandis que les séries Marvel Studios sur Disney Plus avoisinent les 25 millions par épisode.

De quoi donner une idée de l’ambition de la série (étant donné qu’elle comptera 10 épisodes), qui devrait rester en tournage durant encore pas mal de mois.