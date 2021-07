The Last of Us : La série comportera bien 10 épisodes pour sa première saison

Maintenant que l’on connait plus ou moins tout le casting, ou du moins les personnages principaux, de la série The Last of Us produite par HBO, le tournage de cette dernière a pu commencer, comme on a pu le voir ce week-end avec une première photo. Les détails à propos du show vont donc être de plus en plus nombreux au fil des semaines, et on a désormais la confirmation du nombre d’épisodes pour cette première saison

Une saison qui adapte tout le premier jeu ?

Craig Mazin, qui est en charge de l’écriture de la série, a donc annoncé dans le podcast Scriptnotes que la saison 1 de la série The Last of Us allait comporter 10 épisodes en tout.

Pour le moment, on ne sait pas vraiment jusqu’où ira la série par rapport au premier jeu, ni même si elle l’adaptera fidèlement. Après tout, les créateurs avaient déjà confié le souhait de vouloir retravailler certaines scènes afin que la narration colle mieux avec le format de la série télévisée. 10 épisodes semblent être suffisants pour nous raconter toute l’histoire du premier opus, à condition de ne pas rajouter trop de détails en plus.

Il faudra attendre au minimum l’année prochaine pour en voir le résultat, étant donné que le tournage de la série va encore prendre des mois de travail.