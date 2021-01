The King of Fighters XIV Ultimate Edition est disponible sur PlayStation 4

Alors que la présentation de King of Fighters XV a été repoussée à une date indéterminée, les fans de la licence de SNK peuvent se consoler dès aujourd’hui avec l’arrivée de The King of Fighters XIV Ultimate Edition au format dématérialisé sur PlayStation 4. Une version physique du jeu de combat est également prévue mais elle n’arrivera qu’au printemps prochain en Europe.

Une édition vendue au prix de 39,99€

Disponible contre la somme de 39,99€ sur le PS Store, le titre intègre le contenu de base sorti en août 2016 ainsi que :

8 personnages additionnels (Rock Howard, Vanessa, Ryuji Yamazaki, Whip, Heidern, Blue Mary, Oswald et Najd)

10 costumes supplémentaires (Classic Kyo, Nightmare Geese, Classic Iori, Athena Asamiya KOF ’98, Shun’ei Kung-Fu Suit, Nakoruru Kamuikotan Girls’ School Uniform, Kula Sundress, Angel Diabla, Meitenkun Pajamas et Sylvie Little Red Riding Hood)

10 thèmes originaux PlayStation 4.

Rappelons que The King of Fighters XIV est aussi jouable sur PC via Steam depuis juin 2017.