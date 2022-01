The King of Fighters XV libère et délivre Kula Diamond

The King of Fighters XV revient avec ce qui sera l’avant-dernier trailer de personnage. Enfin pour le jeu de base hein, parce qu’on peut faire confiance à SNK pour ne pas se gêner avec les DLC.

Un trailer de saison pour King of Fighters XV

Comme on pouvait s’y attendre vu sa popularité, le reste du cast ou tout simplement le dataminage, Kula Diamond sera bien dans le roster de ce KOF 15. Là aussi, on le sentait venir, la reine des neiges fera équipe avec Krohnen et Angel pour former la Team Krohnen. Ce qui fait donc que Ash Crimson et Kukri formeront la Team Ash avec le dernier personnage qui pourrait être une noble française amatrice de cravaches.

Comme dans les autres épisodes mais aussi son apparition dans le dernier Dead or Alive, c’est Yumi Kakazu qui lui prête sa voix. Comédienne que l’on connait aussi en tant que Yuffie Kisaragi dans tout ce qui touche à Final Fantasy (dont le DLC de l’an dernier) et Kingdom Hearts.

Pour l’ultime trailer de personnage du jeu de base, on se donne rendez-vous d’ici le 17 février, date qui marquera la sortie de The King of Fighters XV sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series et PC.