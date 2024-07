The First Descendant : Nexon répond à la polémique de plagiat sur Destiny 2 et va faire des changements

Une réponse rapide pour vite endiguer la polémique

On ne sait pas encore si l’erreur était volontaire ou non (difficile de croire que ce n’est pas le cas), mais Nexon a décidé de ne pas laisser l’affaire traîner plus longtemps. Dans une déclaration envoyée à Forbes, l’éditeur s’engage à changer dès que possible les icônes qui posent problème tout en affirmant n’avoir qu’un profond respect pour Destiny 2 et le travail de ses artistes :

« The First Descendant, en tant que jeu de tir et de looter, a été développé avec une profonde affection et un profond respect pour les autres jeux du genre. Destiny 2, étant un shooter looter de renommée mondiale, est également personnellement admiré et respecté par l’équipe, et il a servi d’inspiration pendant le processus de développement. Nous avons pris au sérieux les préoccupations soulevées et avons décidé de procéder à des ajustements pour garantir que les images qui peuvent sembler similaires reflètent clairement l’identité unique de notre jeu. Nous continuerons à améliorer le jeu pour les fans du genre de shooter looter. »

Nexon reconnaît donc avoir pris inspiration sur Destiny 2, ce qui se voyait beaucoup, mais d’une façon globale et pas uniquement au sujet des icônes en question. Un problème de réglé, pour mieux laisser place à la correction des problèmes pointés du doigt par la communauté, pas forcément tendre avec le jeu si l’on en croit les évaluations moyennes du titre sur Steam.