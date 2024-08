The First Berserker: Khazan : L’action-RPG hardcore dans l’univers de Dungeon & Fighter se dévoile à travers un nouveau trailer

Une bêta en octobre et un lancement début 2025 sur PC et consoles

Prenant place dans l’univers de la franchise asiatique Dungeon & Fighter (aussi abrégée DNF) et puisant fortement ses inspirations dans les productions de FromSoftware (Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne…), notamment en ce qui concerne son ambiance dark fantasy, ce titre nous invitera à suivre l’histoire de deux personnages bien connus des fans de la licence : Khazan et Ozma.

Véritables héros aux yeux de l’empire Pell Los après avoir vaincu le Dragon Berserk Hismar et le Dragon Legion, le premier va malheureusement être accusé à tort de trahison. Devenu un paria contraint à l’exil, il n’a désormais d’autre choix que d’affronter les forces impériales voulant sa peau afin de mettre un terme à la conspiration dont il est victime. Une quête qui l’amènera à affronter son ancien allié Ozma ?

Côté gameplay, l’expérience de jeu promet d’être ardue et intègrera des mécaniques issues des Souls-like, ce qui ravira les amateurs et amatrices du genre. Cependant, elle aura aussi la particularité de les mixer avec la formule hack and slash de DNF pour leur offrir un rendu plus dynamique. Sachez également que le titre arborera une patte graphique et artistique en 3D de type cel-shading façon cartoon et comics.

The First Berserker: Khazan sortira début 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Si l’action-RPG vous intéresse et que vous ne pouvez pas vous rendre au salon allemand pour le tester, notez qu’il sera tout de même possible de l’essayer très bientôt, par l’intermédiaire d’une bêta fermée qui sera disponible du 11 au 20 octobre sur consoles uniquement.