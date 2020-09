The Falconeer arrivera le 10 novembre sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC

Objet d’une bêta auprès des joueurs PC au début du mois d’octobre, The Falconeer a profité de la journée des révélations sur la Xbox Series X | S afin de mettre sur pied une date de sortie concernant sa version complète. Le titre de Tomas Sala et Wired Productions fera donc partie du line-up de lancement de la prochaine console next-gen de Microsoft.

Des options graphiques de haut vol

Rendez-vous le 10 novembre donc pour mettre la main sur le shooter-RPG aérien. Et si la Xbox Series X | S pourra le compter dans ses rangs dès le jour de son lancement, ce sera à la même date que la Xbox One et le PC accueilleront le soft. La mouture next-gen aura l’avantage d’offrir une résolution en 4k native, un framerate à 60 fps, ainsi qu’un support du HDR.

Des paramètres graphiques confortables en somme, qui se voudront forcément agréables lors de vos voltiges et vos différents combats au sein d’un open world qui vous placera en plein dans une guerre entre différentes factions, à travers les mers et les cieux du monde post-apocalyptique d’Ursee.

Notons également qu’à travers l’une des multiples campagnes proposées, il sera possible d’améliorer son équipement au fil du temps en obtenant de nouvelles armes, armures, mutagènes et autre éléments cosmétiques, ce qui ne sera pas de trop lors de vos affrontements contre les autres factions ou des créatures telles que des faucons de guerre, des raies mantas, ou encore de dangereux dragons.

Et si les combats prendront une place importante, l’exploration sera forcément aussi au rendez-vous avec une telle aire de jeu. Il ne sera donc pas rare de tomber sur des trésors de pirates, des vestiges d’une technologie antique ou d’autres éléments liés au lore du jeu si jamais vous êtes curieux et observateurs du monde d’Ursee.

The Falconeer débarquera donc le 10 novembre sur Xbox Series X | S, Xbox One, PC. et le titre profitera du Smart Delivery.