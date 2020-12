The Falconeer : Le DLC gratuit « The Kraken » est disponible

Disponible depuis un peu plus d’un mois sur PC et consoles Xbox, The Falconeer est un shooter aérien sympathique nous permettant de voler et de combattre en incarnant un faucon. Malgré des défauts bien visibles au moment de sa sortie, le titre développé par Tomas Sala semble avoir rencontré un certains succès puisqu’il reçoit dès aujourd’hui une première mise à jour de contenu gratuite intitulée « The Kraken ».

Le légendaire monstre marin vous attend

Le DLC vous proposera des missions visant à percer les secrets d’épaves qui vous conduiront jusqu’à des trésors engloutis. Ceux-ci seront gardés par des ennemis comme les Sarks, les Mosaurs et, bien entendu, la légendaire créature marine issue de la mythologie scandinave, le Kraken.

Il inclut aussi de nouveaux lieux à visiter, des quêtes d’exploration inédites, un didacticiel enrichi, une refonte de l’IA et du système de combats ainsi que diverses améliorations globales de l’expérience de jeu.

La mise à jour de contenu « The Kraken » de The Falconeer est accessible gratuitement dès maintenant sur PC, Xbox One et Xbox Series X | S. Notez que d’autres DLC sont prévus pour sortir tout au long de l’année 2021.