The Falconeer dévoile son trailer de lancement

Wired Productions et le développeur Tomas Sala viennent de publier le trailer de lancement du Shooter RPG : The Falconeer (vous pouvez lire ou relire notre test).

Ils plongent des nuages en criant la guerre

Avec The Falconeer, jeu de combat aérien en open-world, vous allez voler à travers le ciel à bord d’un Warbird dévastateur et puissant. Découvrez les secrets perdus à la mer en vous joignant ou en vous opposant aux différentes factions et clans dispersés dans la Grande Ursée.

Les combats sont rapides et brutaux, sans oublier que vous pouvez acheter de nouvelles armes, des armures, des cosmétiques et des mutagènes afin de perfectionner votre monture, peu importe le coût. Prêts à embarquer sur votre oiseau de guerre ?

The Falconeer est actuellement disponible sur Xbox One, Xbox Series X et PC.