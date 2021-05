The Falconeer arrivera bientôt sur PS4 et PS5 dans une Warrior Edition

Il est vrai que le lancement de la nouvelle génération s’est réalisé sans une longue liste de sorties. Parmi les titres qui figuraient néanmoins dans les jeux de lancement, il y avait un certain The Falconneer, disponible depuis le 10 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series. L’exclusivité semble bientôt prendre fin puisque des versions PlayStation viennent d’être listées.

L’aigle en mode guerrier

Ce sont nos confrères de Gematsu qui ont remarqué qu’une « Warrior Edition » avait été répertoriée chez plusieurs marchands, tels que Amazon Japan, Rakuten ou encore Yodobashi. Une liste suffisamment longue pour confirmer l’existence d’une telle édition, surtout que celle-ci a déjà droit à une jaquette, aussi bien sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Ces moutures PlayStation devraient arriver le 5 août au Japon et nul doute qu’elles arriveront aussi en Europe. L’éditeur Wired Productions n’a pas encore officialisé les versions PS4/PS5 mais cela ne devrait plus tarder. Croisons également les doigts pour qu’une version boîte débarque dans nos contrées françaises. Et pour terminer, on vous invite à lire notre test de The Falconeer si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu.