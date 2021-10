The Elder Scrolls V: Skyrim a droit à une vidéo qui illustre le contenu de l’édition anniversaire

On ne pensait pas parler de Skyrim au futur en 2021, et pourtant. Bethesda compte bien fêter le dixième anniversaire de cet opus avec une édition anniversaire, qui regroupera tout le contenu sorti ainsi que de nombreux mods et d’autres joyeusetés. Et pour nous montrer ce que cette édition vaut, on a aujourd’hui droit à une vidéo qui illustre le tout.

Le contenu de l’édition détaillé en vidéo

Cette édition spéciale pour les 10 ans du jeu inclura donc la quête Saints and Seducers, plébiscitée par les fans, ainsi que de nombreux autres mods issus du Club Création, que ce soit des armes, des quêtes, des lieux inédits ou encore des ennemis à rencontrer.

On retrouvera également la pêche, qui permettra de prendre une pause dans la chasse aux dragons, tandis que le mode Survie sera aussi intégré. Bref, l’édition ultime du jeu en somme.

Skyrim Anniversary Edition sortira le 11 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.