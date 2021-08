Skyrim Anniversary Edition est annoncé et arrivera aussi sur PS5 et Xbox Series

Parmi les jeux qui ont traversé les générations, on retrouve évidemment GTA V, qui aura droit à son édition next-gen dès le mois de novembre, mais aussi et surtout The Elder Scrolls V: Skyrim, qu’on a pu voir passer dans beaucoup (trop) d’éditions différentes. Et si même Todd Howard s’amusait de la chose en conférence, la réalité du business reste ce qu’elle est, et la blague continue avec une édition next-gen pour le jeu.

On parie que c’est pas la dernière

Skyrim Anniversary Edition announced, launching November 11 You can upgrade the Special Edition to the Anniversary Edition Free next-gen upgrade coming soon Fishing gets added to Skyrim as well pic.twitter.com/DLVQ40yKeF — Nibel (@Nibellion) August 19, 2021

Cela tombe sous le sens. On arrive bientôt au dixième anniversaire du jeu, alors forcément, l’occasion était trop belle pour ne pas reparler de Skyrim.

On a donc appris durant la QuakeCon 2021 que Bethesda était en train de nous préparer Skyrim Anniversary Edition, qui sortira dès le 11 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series (le même jour que GTA V next-gen par ailleurs). Tout pile pour le dixième anniversaire donc. Au moins, rassurez-vous, si vous disposez du jeu sur PS4 ou Xbox One, la mise à jour next-gen sera bien gratuite.

Cette édition anniversaire contiendra plus de 500 éléments issus du Club Création, et la pêche sera implémentée dans le jeu. Mieux vaut tard que jamais non ?

Est-ce que ce sera assez pour nous donner envie de retourner à Bordeciel ? En tout cas, cela fera patienter jusqu’à The Elder Scrolls VI, mais on est pas à l’abri qu’une autre édition de Skyrim sorte d’ici là à ce rythme (on prend les paris).