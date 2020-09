The Elder Scrolls Online : Le DLC Markarth se dévoile

Bethesda a dévoilé les détails concernant le reste du contenu pour l’extension de The Elder Scrolls Online, Greymoor le cœur noir de Skyrim, avec son DLC Markarth.

Encore de la nostalgie pour Skyrim

Alors que Greymoor une extension réussie en matière de nostalgie, Zenimax continue dans sa lancée avec Markarth. Le nom de ce DLC est surtout un des lieux iconiques de The Elder Scrolls V : Skyrim, que les joueurs pourront découvrir sous un nouveau jour. Bien que l’on reconnaisse aisément la structure et sa fameuse verticalité, ce n’est pas totalement le même lieu car nous sommes tout de même 800 ans avant les évènements du titre de Bethesda mainte fois ressortis.

Nous serons à une époque où le territoire n’est pas occupé ou en guerre où l’on côtoie le peuple des creuvassais. Nous allons interagir avec de nouveaux personnages dont Dame Belain, une ravissante femme vampire qui a apparemment plu aux fans, mais aussi un nouvel ennemi, le vampire Rada Al-Saran. On retrouvera également une tête connue que l’on a longuement côtoyé dans la quête principale, le rougegarde Sai Sahan qui sera accompagné de Lyris Titan, une ancienne figure du même rang qui nous a accompagné dans les débuts de l’extension.

De nouveaux évènements

Le DLC apportera donc son lot de quêtes, de lieux et de nouveaux monstres comme l’insecte géant Dwemer. Bonne nouvelle, les développeurs vont encore plus tirer parti de l’une des meilleures qualités de l’extension, Griffenoire une zone souterraine particulièrement sympathique à explorer. En parlant d’une autre qualité du jeu justement, un nouvel évènement sera lancé le 23 septembre prochain : Les trésors perdus de Skyrim. Les joueurs pourront ainsi débloquer des récompenses communes en déterrant des antiquités : des marquages, un familier, le foyer de la Galrie Alpine de l’Antiquaire avec une invitée unique (si tout le monde atteint l’objectif maximal commun).

Zenimax a également annoncé que des évènements déjà lancés auparavant reviendront : Le Festival des Sorcières, un évènement des indomptables, et la Nouvelle vie.

The Elder Scrolls Online : Markarth sera disponible le 2 novembre sur PC, Mac et Stadia, puis le 10 novembre sur PS4 et Xbox One. En attendant le nouveau contenu, vous pouvez d’ores et déjà jouer au prologue de Markarth. Celui-ci sera jouable gratuitement même si vous n’avez pas l’extension Greymoor.