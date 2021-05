The Elder Scrolls Online : Blackwood pactise avec le diable dans un nouveau trailer

The Elder Scrolls Online : Blackwood fait le point sur le contexte de ce nouveau chapitre avec un trailer très sombre. Pour rappel, le MMORPG de Bethesda proposera bientôt du nouveau contenu inspiré d’un opus apprécié de la série The Elder Scrolls.

Les Daedra n’ont pas été changés

Blackwood est le prochain chapitre du MMO, The Elder Scrolls Online, qui ouvrira les portes d’Oblivion. On rappelle que le titre est un préquel à la série de RPG développée par Bethesda. Cette aventure, promettant plus de 30 heures de jeu via des quêtes scénarisées, se déroulera dans le Bois Noir, 800 ans avant les évènements de The Elder Scrolls IV : Oblivion.

Le trailer ci-dessus nous donne donc les enjeux de cette nouvelle histoire qui aura pour thème principal un mystérieux pacte avec le prince Daedra. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Blackwood et les nouveautés qui l’accompagneront, nous vous renvoyons vers notre récent aperçu où nous avons pu prendre en main ce nouveau chapitre sur PC.

Rappelons également que The Elder Scrolls Online profitera d’un patch next-gen sur PS5 et Xbox Series le 8 juin prochain, soit la date de sortie de Blackwood sur consoles de salon tandis que les joueurs PC pourront en profiter dès le 1er juin prochain.