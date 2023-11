The Day Before ne change pas de nom, mais il est reporté et nous montre de nouvelles images

L’espoir de voir The Day Before arriver dans la version qui nous a été promise il y a quelques années a complètement disparu. Mais on reste curieux de voir si le projet verra tout de même le jour, surtout après les différentes polémiques autour du studio Fntastic et de son projet. Alors quand l’équipe en charge du projet nous donne rendez-vous pour dévoiler le trailer de lancement, du jeu, on n’ose à peine y croire. Et pourtant, ce trailer a bien été diffusé, avec tout de même quelques surprises.