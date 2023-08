Dayworld pourrait bien être le nouveau nom du MMO The Day Before

The Day Before sera vite passé du stade de l’un des MMO les plus attendus à celui du jeu le plus moqué, tant les promesses de Fntastic se sont écroulées en quelques présentations. Pourtant, le jeu serait toujours prévu pour ce mois de novembre, mais avant sa sortie, le studio devait régler un problème important entourant le nom de son projet. La marque « The Day Before » est devenu un vrai poids pour Fntastic, qui assurait vouloir trouver un moyen de contourner ce problème. Mais changer de nom était peut-être plus simple et moins risqué.