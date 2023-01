The Dark Pictures: Switchback VR : La sortie du rail shooter horrifique est repoussée au 16 mars 2023

Mauvaise nouvelle pour les fans d’expériences horrifiques en réalité virtuelle. Officialisé en novembre dernier et prévu pour être un des jeux de lancement du PlayStation VR2 qui sortira le 22 février 2023, The Dark Pictures: Switchback VR arrivera finalement avec un peu de retard. En effet, Supermassive Games a annoncé hier, en fin de journée, que le rail shooter ne sera disponible qu’à partir du 16 mars prochain sur le casque de Sony.

Un délai nécessaire pour peaufiner l’expérience au maximum

A Message from the Switchback VR team. pic.twitter.com/7w5PvBv7Ps — Supermassive Games (@SuperMGames) January 23, 2023

Comme expliqué par le studio britannique sur Twitter, « The Dark Pictures: Switchback VR est notre projet VR le plus ambitieux à ce jour […]. Notre objectif a toujours été de le sortir en même temps que le PlayStation VR2 mais il est aussi extrêmement important pour nous que vous, les joueurs, receviez l’expérience la plus impeccable et la plus terrifiante possible lorsque vous entamerez votre premier tour de piste dans The Dark Pictures: Switchback VR. Dans cet optique, nous avons pris la décision difficile de fixer une nouvelle date de lancement au 16 mars 2023. »

Notez que les développeurs ont également profité de l’occasion pour nous donner rendez-vous ultérieurement afin de nous en dire davantage sur les mécaniques de gameplay du titre. Cela se fera par l’intermédiaire d’une vidéo qui sera diffusée « très bientôt » sans plus de précisions pour le moment. A suivre.