The Dark Pictures: Switchback VR

The Dark Pictures: Switchback VR est un rail shooter horrifique en réalité virtuelle développé et édité par Supermassive Games. Prenant place dans l'univers de la licence The Dark Pictures Anthology, ce titre propose aux joueurs et aux joueuses de parcourir des montagnes russes sinistres afin de percer le mystère derrière le cauchemar de Switchback tout en affrontant divers ennemis comme les esprits malfaisants d'un vaisseau fantôme, les incarnations démoniaques des sorcières persécutées dans la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle ou encore le tueur en série du World's Fair Hotel.