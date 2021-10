The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me est officiellement annoncé

Comme à son habitude, l’anthologie The Dark Pictures Anthology a teasé son prochain opus directement à la fin du précédent épisode, qui était en l’occurrence House of Ashes, sorti il y a quelques jours. Bandai Namco a désormais mis en ligne de façon officielle le premier teaser de la quatrième aventure interactive, qui se nomme The Devil in Me.

Sur les traces d’un tueur sordide

Etes-vous prêts à rencontrer un tueur ? Les plus horribles des défis vous attendent dans The Devil in Me, le final de la saison un de The Dark Pictures Anthology. pic.twitter.com/l0ry46oVoh — BANDAI NAMCO FR 🎃 (@BandaiNamcoFR) October 29, 2021

Si ce nom vous dit quelque chose, c’est sans doute parce qu’il a fuité il y a de cela quelques mois. The Devil in Me viendra marquer un tournant dans la saga, tout d’abord puisqu’il mettra fin à la première saison selon l’éditeur. On ne sait donc pas comment va s’articuler la suite, mais on imagine que le rythme de sorties annuelles devrait se calmer pendant un temps.

L’autre particularité majeure du titre, c’est son thème, puisqu’il abandonnera le surnaturel pour nous placer face à un tueur psychopathe. Le titre ira donc chercher des influences vers d’autres films d’horreurs que pour les précédents opus, avec on l’imagine, une ambiance encore plus viscérale et toujours de très nombreux choix à faire durant l’aventure.

En toute logique, on imagine que The Devil in Me pourrait sortir d’ici l’année prochaine.