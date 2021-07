The Dark Pictures : Le prochain épisode devrait s’appeler The Devil in Me

L’anthologie The Dark Pictures se prépare déjà à accueillir son troisième épisode cet automne, avec la sortie de House of Ashes. Mais puisque le rythme de sortie est fixé à un épisode par un chez Bandai Namco, il n’est pas anormal de voir des éléments du prochain opus apparaitre en ligne, et ici, c’est le nom du quatrième jeu qui semble avoir été indiqué un peu trop tôt.

Déjà un titre pour le quatrième épisode ?

C’est en tout cas ce qu’indique un logo déposé chez Justia Trademarks, où l’on peut voir que le prochain épisode de la série devrait être intitulé The Devil in Me. La marque a été déposée le 1er juillet dernier, et le logo correspond bien à l’identité visuelle de l’anthologie, il y a donc peu de doutes à avoir.

On devrait en apprendre plus une fois que House of Ashes sera sorti, pourquoi pas avec une scène directement incluse dans le jeu comme c’était le cas lors de la sortie de Little Hope.

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes sortira le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.