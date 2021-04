The Climb 2 gonfle un peu son contenu avec 12 nouveaux niveaux

Sorti en mars dernier, la suite de l’excellent The Climb est arrivé sur Oculus Quest. Malheureusement, malgré de bonnes qualités, le titre a été un peu pointé du doigt par les joueurs et les critiques pour son manque de contenu . Bonne nouvelle, une extension débarque pour palier un peu à ça et ajoutera 12 nouveaux niveaux.

On part en freestyle

Appelée The Freestyle Expansion Pack, cette extension arrive en deux temps : une première fois aujourd’hui, ce 22 avril, puis l’autre partie du contenu sera déployée plus tard, à une date encore inconnue. Au total, ce sont 12 niveaux supplémentaires, scindés en deux mises à jour, qui permettront de grossir le contenu de base et d’ajouter de nouveaux parcours.

Petite surprise, ce pack ajoute ce que l’on pourrait appeler, de « l’escalade rythmique ». Votre parcours sera basé sur le rythme de divers morceaux de musique et les prises disparaîtront sur votre chemin. Il est donc nécessaire de vous souvenir de l’emplacement des prises et de bien écouter pour être en accord avec le rythme.

The Climb 2 est disponible dès maintenant sur les casques Oculus Quest.