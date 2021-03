The Climb 2 débarque dès aujourd’hui sur Oculus Quest

Alors que le premier opus The Climb avait débarqué en 2016 et faisait partie des meilleurs succès sur l’Oculus Rift, son successeur The Climb 2 débarque dès aujourd’hui. Développé par le même studio, il y a malgré tout un petit couac dans l’équation : le jeu est uniquement disponible sur l’Oculus Quest et l’Oculus Quest 2. Les possesseurs d’Oculus Rift devront se contenter du premier du nom.

Trouvez les meilleures prises

Reprenant le principe du premier opus, The Climb 2 vous proposera d’escalader, le tout en réalité virtuelle. Proposant d’escalader dans de nouveaux environnements, des pics escarpés jusqu’aux gratte-ciel en passant par des grottes gigantesques, il y en aura pour tous les goûts. Le titre proposera près de 15 nouveaux lieux et reprendra quelques environnement de son prédécesseur.

Vous pourrez également profiter d’un mode multijoueur asynchrone, qui vous permettra d’affronter vos amis en tentant d’effectuer les meilleurs temps possibles, pour tutoyer les sommets une bonne fois pour toutes.

Disponible au prix de 29,99€, pour une durée limitée, vous pourrez vous le procurer sur Oculus Quest et Oculus Quest 2 directement sur la boutique dédiée. À l’heure où nous écrivons cet article, The Climb 2 n’est pas encore disponible à l’achat mais devrait arriver en fin de journée.