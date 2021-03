The Climb 2

The Climb 2 est un jeu de simulation d'escalade en réalité virtuelle, disponible sur Oculus Quest et Oculus Quest 2, développé par Crytek. Deuxième opus de la licence The Climb, escaladez de nombreuses montagnes du monde entier, découvrez des grottes spectaculaires et hissez-vous au sommet de gratte-ciel vertigineux. Des reliefs escarpés à un environnement plus urbain, accrochez-vous à votre casque de réalité virtuelle et ne tombez sous aucun prétexte.