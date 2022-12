Accueil » Actualités » The Callisto Protocol : Meilleur que Dead Space ? Notre test en vidéo

Potentiel candidat à la succession de Dead Space, The Callisto Protocol partage beaucoup de points communs avec la série appartenant à Electronic Arts. Mais au-delà de la ressemblance évidente que le jeu affiche avec cette licence, on attendait surtout de savoir si le titre avait les épaules pour supporter la comparaison.

Après l’avoir fini et vous avoir livré notre test écrit, voici nos impressions en vidéo sur ce The Callisto Protocol, avec du gameplay capturé par nos soins. On revient en détail sur les bonnes choses que le jeu arrive à produire, ainsi que sur tous ces défauts qui peuvent parfois ternir l’expérience.

The Callisto Protocol est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.