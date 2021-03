The Caligula Effect 2 dévoile le thème de MU-kun

The Caligula Effect 2 continue de dévoiler des extraits des thèmes de ses boss et c’est au tour de MU-kun de dropper son son.

MU-kun-P

MU-kun sera le troisième boss du jeu et attention à ne pas le confondre avec Mu, l’antagoniste du premier épisode. Il sera doublé par Taku Yashiro et c’est Police Piccadilly qui lui servira de compositeur-doublure, puisque l’on rappelle que chaque membre des Obbligato Musicians est supposé avoir fait lui-même son thème. Et comme toujours, le chant est assuré par Arisa Kori.

The Caligula Effect 2 sortira chez nous cet automne sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.